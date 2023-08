Grâce à Star Wars, le réalisateur George Lucas (papa de 3 enfants) a obtenu 5,1 milliards de dollars qu’il compte bien utiliser pour de grands projets : "Je consacre la majorité de ma fortune à l’amélioration de l’éducation. C’est la clé de la survie de la race humaine. Nous devons planifier notre avenir collectif – et la première étape commence par les outils sociaux, émotionnels et intellectuels que nous fournissons à nos enfants. En tant qu’êtres humains, notre plus grand outil de survie est notre capacité à penser et à nous adapter – en tant qu’éducateurs, conteurs et communicateurs, notre responsabilité est de continuer à le faire".