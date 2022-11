Daniel Craig comme vous ne l'avez jamais vu dans un spot réalisé par Taika Waititi

On connaît le sens de l'auto-dérision de Daniel Craig (qui a récemment raccroché le smoking de James Bond), qu'il rejoue plein de blockbusters dans une performance folle avec James Corden ou qu'il revisite le personnage de 007 dans des sketchs pour le SNL ou à des fins caritatives.

Rien de caritatif cette fois puisqu'il s'agit de faire la pub d'une marque de vodka. Mais avec le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi généralement très barré (on lui doit Jojo Rabbit et les 2 derniers Thor) et l'auto-dérision de Daniel Craig, on est face à un spot hors normes (à regarder jusqu'au bout dans cette version director's cut où l'on voit Taika Waititi).

Daniel Craig est par ailleurs dans l'actualité cinéma avec l'arrivée de Glass Onion, la suite d'À couteaux tirés dans lequel il reprend le rôle de Benoît Blanc.