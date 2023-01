Daniel Boccar : "Inciter les Amateurs à rester dans les clous"

Où en est l’ACFF et l’idée de privilégier des comparutions virtuelles pour des affaires disciplinaires qui le permettent ?

"On va y arriver, peut-être déjà la saison prochaine en ce qui concerne les transactions. Les Flamands y sont, avant nous. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir s’exprimer. Durant la période Covid, nous avons pu voir combien la vidéoconférence faisait gagner du temps. Les arbitres, qui ne se déplaçaient pas toujours vont pouvoir mieux collaborer aux débats. Les parties concernées aussi.

Dans le cadre de la bonne gouvernance, il me paraît indispensable d’avoir par ailleurs des juges sans lien possible avec des gens ou des clubs dans leur rayon d’action."

A travers des équipes U23, venues du monde pro dans le championnat amateur, on a pu constater récemment que les dirigeants de ce niveau connaissaient mal leur règlement en matière de qualification de joueurs ?

"Avant tout, je noterai qu’en matière de qualité de jeu, de matches, l’expérience, à l’essai pour deux saisons de clubs U23 chez les amateurs est une franche réussite. Les clubs de D2 acff m’ont déjà fait part du bon niveau rencontré. Quant aux erreurs sur les feuilles de matches, l’Union et Seraing n’ont pas encore le même encadrement, la même structure jeunes que des Bruges, Anderlecht, Standard, Gand et Genk, pour ne citer que ceux, lesquels souhaitaient ce type de projet depuis de longues années. Dans le championnat U21, entre clubs pros, on s’arrange pour aligner un joueur Camerounais en test. La même démarche n’est plus possible plus bas. Sans doute était-il écrit que certains devaient passer par une période d’adaptation."

En ce début d’année, des clubs de séries nationales ont regretté manquer d’interlocuteurs disponibles par exemple pour gérer le mercato hivernal. Un joueur de provinciale pouvait-il être recruté par un club de niveau supérieur pour évoluer en équipe A, un joueur affilié et transféré avant le 17 décembre pouvait-il disputer le match de reprise etc.

"Trop de dirigeants fonctionnent encore avec de vieux réflexes, tentant de solliciter des contacts qui ne sont pas au bout de la ligne à tout moment. Je ne peux qu’inciter tout qui a une question précise à la formuler via le service desk de l’ACFF avec le manager général (Daniel Boccar) en copie. Il aura une réponse dans les trois heures. Les outils technologiques de notre association sont de plus en plus élaborés. Quick off, qui date de 2014 est notre locomotive. Tout n’est pas parfait, mais quelle somme d’informations déjà avec cet outil.

La sixième province qui rassemble les clubs francophones de N1, D2 et D3 est appelé à être encore davantage le relais des clubs amateurs. Christian Bartosch, membre liégeois qui en fait partie est également membre du Comité supérieur de l’Union Belge (COSU). Il est donc le premier à nous faire part de tout ce qui est nouveau au niveau fédéral."