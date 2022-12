Daniel Barenboim reviendra pour deux concerts de nouvel an au Staatsoper de Berlin, après une pause pour maladie

Daniel Barenboim avait renoncé à ses engagements professionnels il y a quelques semaines et avait déclaré souffrir d’une "maladie neurologique grave". Le Staatsoper de Berlin a annoncé le vendredi 9 décembre que Daniel Barenboim reprendra du service et dirigera la Neuvième Symphonie de Beeethoven lors de leurs deux concerts du nouvel an, le 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

Le chef d’orchestre et pianiste argentin de 80 ans avait déjà dû renoncer à la direction du Ring de Wagner au Staatsoper de Berlin en août 2022. En octobre 2022, il annulait tous ses concerts à venir — dont son concert d’anniversaire avec Zubin Mehta, lui aussi affaibli — suite à des problèmes de santé graves. Bonne nouvelle, le chef d’orchestre revient maintenant sur scène pour deux concerts exceptionnels et sold out au Staatsoper de Berlin, où il dirigera la Symphonie n°9 de Beethoven accompagné notamment de la soprano Camilla Nylund, de l’alto Marina Prudenskaya ou encore du basse René Pape.