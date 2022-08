Daniel Barenboim ne dirigera pas le Ring de Wagner au Staatsoper de Berlin, pour des raisons de santé

Daniel Barenboim devait diriger la nouvelle production de la Tétralogie de Wagner à l’Opéra de Berlin en octobre prochain. Mais la vascularite qu’on lui a diagnostiquée il y a quelques mois le contraint à se retirer de la production. Il sera remplacé par Christian Telemann et Thomas Guggeis.

Le chef d’orchestre et pianiste israélo-argentin, qui fêtera le 15 novembre prochain ses quatre-vingts printemps, était attendu au Staatsoper de Berlin en octobre pour diriger la nouvelle production du Ring de Wagner, mise en scène par Dmitri Tcherniakov. Mais ses problèmes de santés, qui l’ont déjà éloigné des scènes de concerts à maintes reprises ces derniers mois, le poussent à renoncer à ce projet, non sans tristesse, comme il l’a expliqué dans un communiqué.

"C’est avec grand regret que je dois renoncer à diriger le nouveau Ring au Staatsoper pour des raisons de santé. Je suis toujours aux prises avec les conséquences de la vascularite qui m’a été diagnostiquée au printemps et avec cette décision, je suis les conseils de mes médecins traitants. Je suis profondément attristé de ne pas pouvoir diriger le nouveau Ring. Travailler avec Dmitri Tcherniakov, le grand ensemble et la Staatskapelle Berlin est pour moi une expérience particulièrement enrichissante. Cependant, je dois maintenant donner la priorité à ma santé et me concentrer sur mon rétablissement complet."

Pour le remplacer, deux chefs d’orchestre que Daniel Barenboim connaît bien : Christian Telemann dirigera le premier et troisième cycle, tandis que le chef Thomas Guggeis prendra la relève pour le second cycle. Ce n’est pas la première fois que le jeune chef d’orchestre allemand, ancien assistant de Barenboim, remplace ce dernier. Quant à Telemann, nul doute pour Daniel Barenboim que le Ring est "entre de bonnes mains" avec lui.