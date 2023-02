Daniel Barenboim de retour sur scène à La Scala de Milan

Daniel Barenboim avait donné sa démission en tant que directeur musical du Staatsoper de Berlin, effective depuis la fin du mois de janvier. En cause, une maladie neurologique grave dont le grand pianiste et chef d’orchestre annonçait souffrir en fin d’année dernière. Ces 15, 16 et 18 février, il sera déjà de retour sur scène après plusieurs pauses pour raisons de santé !

Daniel Barenboim se fait rare. Sa carrière est désormais dictée par ses problèmes de santé. En novembre 2022, il annonçait être atteint d’une maladie neurologique grave. Après une courte pause, il était revenu à Berlin pour plusieurs concerts de fin d’année. Il avait ensuite annoncé sa démission de son poste de directeur musical à l’Opéra de Berlin qu’il occupait depuis près de trente ans dont il ne pouvait plus assumer le rôle.

Mais aujourd’hui, Daniel Barenboim est bien en route vers la scène et sera dès ce 15 février à la Scala de Milan pour remplacer le chef d’orchestre Daniel Harding, déclaré forfait pour raisons familiales.