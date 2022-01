Daniel Balavoine : portrait d’un artiste majeur de la chanson française

Partant de ses débuts avec Patrick Juvet en 1974 jusqu’à la fin tragique de l’accident d’hélicoptère en 1986, des témoins de l’époque reviennent sur la carrière tout à fait singulière de Daniel Balavoine : Yves Bigot, Lio, le photographe Alain Marouani… en alternance avec de précieuses archives : des moments live et de création inédits, ses nombreux passages télé – y compris dans les émissions ringardes qui l’ont desservi du rock auquel il était fort attaché -, et bien sûr ce clash en direct avec Mitterrand.

Mais ce qui est vraiment fort, c’est le témoignage, d’une part, d’artistes contemporains comme Orelsan ou Christine and the Queens qui racontent comment l’artiste les a marqués dans leur jeunesse et comment il continue d’influencer leur propre carrière. Et d’autre part, c’est la première fois que sa fille, Joana Balavoine, qui n’a pas connu son père, a accepté de parler au public de sa perception de cet homme à l’immense héritage qu’elle a dû partager avec tout le monde.

Des proches interviennent aussi, comme l’une de ses ex-compagnes Catherine Ferry, et sa sœur Claire. Sa sœur avec qui il avait notamment créé une fondation pour aider la population du Mali, suite à sa participation au Paris Dakar en 1983 qui l’avait mis face à la misère qui l’avait bouleversé.

J’me présente, je m’appelle Daniel...s’érige en témoignage d’un artiste éternel et en digne représentant d’une jeunesse encore terriblement actuelle.

