"Daniel Balavoine : enquête sur un destin tragique"

Alors qu’il est en mission humanitaire en Afrique durant le Paris Dakar de 1986, Daniel Balavoine meurt tragiquement dans un crash d’hélicoptère. À cette époque, il est l’un des chanteurs les plus populaires de France, une sorte de grand frère pour beaucoup de jeunes.

La Trois vous propose ce documentaire qui retrace la carrière fulgurante de ce chanteur tellement attachant en même temps qu’une enquête sur les faits de cet accident.

En à peine une décennie, Daniel Balavoine a sorti 8 albums et en a vendu 6,5 millions d’exemplaires ! Il disparaît en pleine gloire dans un accident d’hélicoptère dans le désert du Mali le 14 janvier 1986 à seulement 33 ans. Le chanteur, très engagé, était en mission humanitaire pour installer des pompes hydrauliques. Mais comment cet accident a-t-il pu se produire? Était-ce d'ailleurs vraiment un accident? Autour de ce crash va planer un mystère. Et à partir d e là va naître toute une série de théories complotistes car l’annonce de sa disparition entraîne un véritable choc parmi les Français qui l’adulaient, adoraient ses tubes et le voyaient sans cesse à la télé. Balavoine était leur porte-voix dans ce contexte de crise économique des années 80 allant de pair avec beaucoup de jeunes au chômage.

C’est dans ce climat de découragement et de désengagement vis-à-vis des politiques que le jeune chanteur révolté, indigné et engagé est arrivé au bon moment. Après avoir été lui-même déçu de la politique de mai 68, le jeune Daniel n’a plus envie de faire Sciences Po. Si rien ne le prédestinait à une carrière de chanteur, après avoir écouté Bob Dylan, il décide finalement d’emmener sa conscience politique dans la chanson. Sa tribune à lui sera la scène (et les plateaux de télé !). C’est comme ça qu’il l’ouvrira pour prôner la diversité, raconter la solitude, le désespoir, les droits humains, le divorce…

Balavoine était explosif, on se souvient tou.te.s de ce moment jubilatoire sur Antenne 2 face à Mitterrand, alors futur président de la République, durant lequel il exprime, en direct au JT, avec éloquence, sa colère, et à travers sa voix, c’est la détresse de toute une jeunesse qui fait écho.

Un documentaire qui enchantera les fans et qui fera découvrir aux plus jeunes un artiste majeur de la chanson française. Rendez-vous sur La Trois ce vendredi 20 janvier à 20h30, et en replay sur Auvio.