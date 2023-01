Daniel Balavoine, en 1982 entre regrets et espoirs

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1982 avec un extrait d’une émission qui s’intitulait Plein Jeu dans laquelle il interprétait Vivre ou survivre. Demain, cela fera déjà 30 ans qu’il nous a quittés, Dephine Simon lui rend hommage dans le 6/8.

Je ne suis pas un héros, Tous les cris les S.O.S, le Chanteur… Des chansons qui sont toujours d’actualité et qui ont marqué bon nombre d’esprits. Un artiste qui ne laisse pas indifférent puisque sur une carrière extrêmement courte, en à peine 10 années, Daniel Balavoine a sorti 8 albums et en a vendu 6,5 millions d’exemplaires ! Il disparaît en pleine gloire dans un accident d’hélicoptère dans le désert du Mali le 14 janvier 1986 à seulement 33 ans.

Pour en savoir davantage, découvrez le documentaire qui enchantera les fans et qui fera découvrir aux plus jeunes un artiste majeur de la chanson française. Rendez-vous sur La Trois ce vendredi 20 janvier à 20h30, et en replay sur Auvio.