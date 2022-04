Daniel Auteuil, acteur et chanteur

Daniel Auteuil, l’acteur aux 13 nominations aux Oscar, s’est lancé dans la chanson. Il a sorti un album " Si vous m’aviez connu " et est en tournée dans toute la France avec son spectacle musical " Déjeuner en l’air ".

Dans celui-ci, le chanteur adapte en chansons les poèmes de Paul-Jean Toulet, un poète assez méconnu. Il explique dans une interview pour Europe 1 que c’est en lisant le mot que sa maman a noté dans un carnet : " Pour Dany, mon fils chéri, ces merveilleux poèmes de Paul-Jean Toulet à lire quand tu seras grand " que l’acteur a eu envie de poser en musique les texte qui parlent d’amour et de désenchantement du recueil de ce poète peu connu. Dans son spectacle, il n’interprète pas uniquement des textes de Paul-Jean Toulet mais aussi des plus grands poètes français du début du 20e siècle : Rimbaud, Apollinaire, Baudelaire. Son directeur artistique n’est autre que Gaétan Roussel, le chanteur du fameux groupe Louise Attaque. Daniel Auteuil est aussi l’auteur d’un des titres de son album " Si vous m’aviez connu ". Toujours dans l’interview d’Europe 1, l’acteur explique non sans humour:"La fréquentation de ces grands auteurs m'a donné le culot d'écrire à mon tour. Si vous m'aviez connu, c'est une sorte de rêve qui raconte de façon très imagée ce que j'ai pu être. Le résultat est éthéré, intimiste, entre Stephan Eicher et Alain Souchon. Conçu comme un hommage aux femmes et à l'amour".