Daniel a 53 ans et vient de Bruxelles. Pour lui, The Voice est à la fois un pari avec ses proches et une manière de "redonner une étincelle" à son parcours de musicien. Son amour pour la musique lui est venu après avoir vu un jeune garçon jouer de la guitare en Afrique, lorsqu'il était très jeune. Autodidacte, Daniel est rapidement devenu auteur-compositeur-interprète-musicien et en a fait son métier. Il a souvent accompagné des artistes en étant dans leurs chœurs, ou dans leurs musiciens. The Voice serait aussi une façon d'être sur le devant de la scène pour la première fois de sa vie ! Lors des Blind Auditions, le candidat a proposé une reprise étonnante de "Pookie" d'Aya Nakamura. Sa prestation lui a valu 4 buzz mais c'est dans l'équipe de Typh Barrow que Daniel a décidé de continuer l'aventure.