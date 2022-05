Dani Sordo : "Kalle Rovanpera a l'air très fort, il a tout pour être champion"

Dani Sordo (Hyundai), présent pour la première fois de la saison, a terminé troisième du Rallye du Portugal, quatrième manche de la saison en WRC. L'Espagnol a émergé face à Takamoto Katsuta (Toyota), 4e, s'inclinant toutefois derrière le vainqueur Kalle Rovanpera (Toyota) et le deuxième, Elfyn Evans (Toyota).

"On a bien poussé, on a fini troisième, on est donc très content. On voulait être plus proche dans toutes les spéciales, les Toyota étaient un peu devant tout le temps. C'était mon premier rallye avec l'hybride. C'est différent... Tu as parfois beaucoup de puissance. Comme la différence est de 100 chevaux, le freinage est très difficile. En matière de feeling, ce n'est pas facile de savoir où freiner. Sur la terre, c'est encore plus complexe. C'est un système bizarre. La Sardaigne ? J'aimerais bien essayer de me battre pour la victoire. On va essayer, mais ça s'annonce compliqué", a expliqué Sordo après la course.