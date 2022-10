Dani, la Marianne Faithfull française

Mannequin, chanteuse, actrice, meneuse de revue, fleuriste… Dani était revenue comme un Boomerang en 2001, pour nous quitter en juillet 2022. Elle aurait eu 78 ans ce 1 octobre.

Danièle Graule quitte son Perpignan natal pour Paris en 1963, elle a 19 ans.

"A mes débuts, j’étais dans l’inconscience totale. Espérant poser pour des photos de mode, j’ai frappé à la porte de "Jours de France", le seul magazine qu’on lisait à Perpignan avec Elle".

La semaine suivante, elle est en couverture.

C’est l’époque où les photographes de mode dictent la tendance : Jean-Loup Sieff, Helmut Newton, Richard Avedon font de Dani une figure incontournable des magazines qui cherchent à redéfinir les canons de beauté. Son physique androgyne fait fureur.

En 1966, elle publie son premier 45 tours et remporte un grand succès trois ans plus tard avec " Papa vient d’épouser la bonne ", vendu à plus d’un million d’exemplaires.