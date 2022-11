Dani Klein : “J’ai eu une époque où j’étais très ''blues triste'', là je suis plutôt ''blues joyeux'' ”

Avec plus de 10 millions d’albums vendus à travers le monde, il est bon de se souvenir combien Dani Klein et sa bande ont compté et qu’elle fut dans son genre une pionnière à l’international. Il y a 10 ans, la chanteuse avait annoncé qu’elle arrêtait définitivement la musique. Heureusement pour nous, Vaya Con Dios est de retour avec un nouvel album acoustique. Dani Klein nous présente “What’s a woman”?