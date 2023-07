Dani Filfth ne porterait plus son T-shirt insultant Jesus

Dani Filth s'est exprimé sur le fameux t-shirt de 1993 portant l'inscription charmante "Jesus Is A Cunt", admettant qu'il se sentirait "mal à l'aise" s'il le portait aujourd'hui.

Lors d'une interview pour le podcast Stoke The Fire, animé par Jesse Leach de Killswitch Engage et Matt Stocks de Life In The Stocks, le chanteur a parlé de ses premiers goûts musicaux, notamment de son amour du punk.

"Je pense que beaucoup de gens vous associent au metal ou au metal extrême, mais j'aime le fait que vous ayez toujours été très ouvert sur votre amour du punk", explique Stocks. "Je pense qu'une grande partie de ce que vous avez fait tout au long de l'histoire de Cradle semble venir du punk, comme cette volonté de contrôler, de faire les choses soi-même, de choquer et de provoquer. Je pense que vous avez intégré cette philosophie punk rock dans le metal extrême à travers Cradle Of Filth".

" Vous avez cette attitude "je m’en foutiste " que j'ai toujours aimée dans votre groupe et dans ce que vous êtes", ajoute Leach. "Vous avez énervé les gens et vous avez provoqué la controverse. Pour moi, cela en faisait partie ; j'aimais ça, je trouvais ça génial. C'est ce qu'il faut faire avec un groupe, et tout cela vient du punk rock".

"Le truc avec ce t-shirt, c'est qu'il s'agissait en fait d'une déclaration anarchique, c’est ce qu’on voulait", explique Filth. "On se demandait comment faire pour frapper fort, plus que n'importe qui d'autre, et pour que cela ait un effet global. "

Le chanteur décrit ensuite ce qu'il penserait d'arborer ce t-shirt dans le climat actuel. "Je dois admettre que je serais mal à l'aise si je le portais aujourd'hui", explique-t-il. "Nous sommes allés manger avec ma petite amie et elle l'a mis par inadvertance parce qu'il faisait froid dehors. Elle en avait une version réduite, mais il y en avait suffisamment pour comprendre. Je l'ai regardée, horrifié, en me disant : "Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Je ne veux pas que quelqu’un crache dans ma nourriture. Mais je suis content que nous ayons fait [le t-shirt], c'était très amusant".

Il y a trois décennies, lorsqu’il a été imprimé pour la première fois, il a suscité une telle réaction qu'il a non seulement fait la une des journaux, mais il a également valu à plusieurs fans des ennuis avec la justice, soldés par des arrestations et des poursuites.

Dans une interview accordée en 2015 à Rolling Stone, Filth s'est souvenu de la séance de brainstorming à l'origine de l'idée initiale : "C'était en 1993, et nous étions sur le point de partir en tournée avec le groupe norvégien de black metal Emperor. Nous avions un T-shirt différent à l'époque - il y avait une photo de ma femme, qui était habillée en black metal, et il y avait écrit 'The Black Goddess Rises' (la déesse noire se lève). Il nous fallait rapidement un nouveau t-shirt pour la tournée ; nous avions déjà trouvé l'image et la phrase "masturbation vestale", mais nous avions encore besoin d'une impression au verso".

" Quand quelqu’un a proposé "Jesus Is A Cunt" lors de la première réunion de brainstorming, les rires ont fusé. Nous en avons tous ri, en nous disant : "Oh mon Dieu, c'est tellement anarchique - vous imaginez ça sur un T-shirt ? Nous nous sommes regardés d'un air conspirateur et nous nous sommes demandé si nous pouvions le faire. Et oui, on l'a fait. Même à l'époque, on s'est dit que ça repoussait un peu les limites".