Dangers des eaux contaminées au tritium à Fukushima : "il y en a 500 fois plus en Mer du Nord !"

En effet, je pense qu’il n’y en a pas. On rejette du tritium dans la nature depuis très longtemps en Europe et on le fait à des niveaux beaucoup plus importants que ce qui est prévu à Fukushima ! Par exemple, l’usine de retraitement de la Hague en Normandie remet dans l’eau de la Manche et en Mer du Nord 500 fois plus de quantité de tritium ! Il y a évidemment un suivi scientifique complet des effets sur la faune marine et les écosystèmes. Ces études ont prouvé qu’il n’y a pas d’influence mesurable. Aux abords des côtes françaises et belges, on arrive chaque fois aux limites de détection des appareils.

Il ne faut donc pas voir ce qu’il se passe au Japon comme quelque chose d’extraordinaire : c’est une goutte d’eau de tritium qui va être rejeté dans l’océan Pacifique. Il faut aussi se rappeler que la radioactivité zéro n’existe pas : nous sommes tous radioactifs ! Dans l’eau, il y a aussi toujours un peu de radioactivité et c’est tout à fait normal.