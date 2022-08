Danger Mouse & Black Thought : Un carnet d'adresses XXL

La volonté de fédérer les gens au-delà des cases et des classifications d’usage se précise un peu plus encore avec "Strangers", morceau de bravoure qui voit A$AP Rocky, figure de proue du rap mainstream, allumer une énorme torpille en compagnie des copains de Run The Jewels, véritables ambassadeurs du rap indépendant. Et comme si tout cela ne suffisait pas encore à nous combler de bonheur, Danger Mouse et Black Thought en rajoutent deux couches avec la soul sophistiquée de Michael Kiwanuka ("Aquamarine") et le titre "Saltwater" : un feu d'artifice tiré aux côtés de Conway The Machine qui, avec l'album "God Don't Make Mistakes", vient de publier l'un des poids lourds 2022 au rayon hip-hop bodybuildé. Léger ou musclé, engagé ou joyeusement distingué, "Cheat Codes" affirme ainsi sa singularité via de belles références et d’innombrables différences. De quoi imposer la diversité dans les tops de fin d'année.