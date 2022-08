Danger de brûlure : le SPF Economie retire définitivement les tournebroches individuels ("cowboysteaks") du marché

Les tournebroches individuels, également connus sous le nom de "cowboysteaks", ne pourront plus être achetés ou loués, fait savoir le SPF Economie, rendant définitive la suspension temporaire décidée en 2020. Ces appareils présentent des risques sérieux de brûlures et ne répondent pas aux normes de sécurité générale. C’est la raison pour laquelle le SPF a décidé de les retirer du marché et de rappeler ceux qui ont été vendus.

La broche repose sur un trépied et surplombe un petit récipient en aluminium dans lequel est allumé un combustible (la hauteur des flammes peut parfois atteindre une dizaine de centimètres). Le tout est posé directement sur une planche en bois devant la personne. De cette façon, chacun peut cuire son propre morceau de viande.

Cependant, cette manière de faire n’est pas sans danger. "Les risques sont les plus élevés lorsque du combustible est ajouté dans un réservoir (presque) éteint, lorsque la poignée de la broche en métal n’a pas de protection ou lorsque la graisse qui tombe goutte à goutte fait gicler le combustible. De plus, le petit tournebroche individuel peut être instable et se renverser, laissant le combustible allumé se répandre sur la table, ou il peut aussi provoquer une intoxication au monoxyde de carbone", assure le SPF Economie.

À la suite de nombreux accidents et parce que les appareils ne remplissaient pas les normes générales de sécurité, le SPF Economie avait décidé en 2020 de suspendre temporairement la vente ou la location des "cowboysteaks". Cette mesure a été est devenue définitive.

Le SPF Economie recommande aux possesseurs éventuels d’un de ces appareils de ne plus l’utiliser et de le rapporter au point de vente. Il ne sera également plus possible d’en louer via des bouchers ou des traiteurs.