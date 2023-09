"Danger ! À l’ULB des étudiants musulmans exercent leur liberté religieuse !"

Le 28 août dernier, La Libre Belgique a publié une opinion dont l’auteure entendait “lancer l’alerte” sur l’existence d’une “salle de prière clandestine” à l’Université libre de Bruxelles. L’occasion de s’émouvoir que des étudiants puissent “en toute tranquillité” se rendre dans un local pour prier et d’alarmer qui veut bien l’entendre au sujet d’une “mainmise religieuse sur le campus”. Vu l’ampleur prise par cette “affaire”, au point que l’ULB, mon Alma Mater, s’est crue obligée de se fendre d’un communiqué de presse, quelques commentaires s’imposent.

Tout d’abord, une évidence qu’il n’est pas du tout inutile de rappeler vu l’ampleur de “l’affaire” : les cinq prières quotidiennes constituent le deuxième pilier de l’islam. La vie de centaines de millions de musulmans à travers le monde est rythmée par ce rite. Avoir “débusqué” des étudiants exerçant leur liberté religieuse pendant leur temps libre, et ce depuis au moins huit ans sans qu’aucun trouble n’ait été signalé, c’est dire la magnitude de la découverte et le véritable scandale !

Ensuite, il convient de rappeler le cadre de la liberté religieuse tel que prévu par les articles 19 de la Constitution et 9 de la Convention européenne des droits humains.

Article 19 C. : “La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.”

Article 9 CEDH : “1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.”

Dans la mesure où la liberté religieuse implique le droit de l’exercer aussi en public, elle ne peut être confinée à l’intimité, à moins de n’être qu’illusoire. Cela n’aurait pas plus de sens que de garantir la liberté de pensée à condition que la personne qui l’exerce se taise. Ce cadre vaut aussi pour une université.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la liberté religieuse n’est évidemment pas absolue. Les raisons légitimes pour lesquelles elle peut être limitée sont mentionnées au paragraphe 2 de l’article 9 de la CEDH. Parmi ces raisons, il y a l’ordre (public) et la protection des droits et libertés d’autrui. Elles ne peuvent être invoquées qu’en vue d’une limitation “nécessaire dans une société démocratique” à savoir une limitation proportionnée.

Le seul fait de prier en public, y compris à l’université, ne peut pas être considéré comme un trouble de l’ordre ou une atteinte aux droits et libertés d’autrui et ne peut dès lors être interdit, à moins de supprimer la liberté religieuse. En revanche, si des étudiants prient dans un auditoire en plein milieu d’un cours, perturbant son déroulement ou causant son interruption, ou obligent d’autres personnes à prier avec eux, alors il sera question respectivement de trouble de l’ordre et d’atteinte aux droits et libertés d’autrui. Une situation qui serait inacceptable. En l’espèce, aucun élément concret n’a été produit en ce sens.

Un étudiant qui prie pourrait tout au plus manquer une partie d’un cours qui tomberait à la même heure. Que ce soit pour prier ou d’ailleurs pour guindailler, libre à lui de le manquer. L’université s’en remet au sens des responsabilités des étudiants, qui devront en définitive tous passer les mêmes examens et qui récolteront des fruits à la mesure des efforts fournis.

Enfin, en l’espèce, une seule chose devrait nous choquer : que des étudiants soient contraints de prier dans des conditions qui ne sont pas respectueuses de leur dignité et qui les exposent à la stigmatisation et la déconsidération pour le simple fait qu’ils exercent une liberté constitutionnellement protégée.

L’ULB est une institution d’enseignement universitaire financée par les contribuables, dont font partie les musulmans. La seule façon pour elle de faire réellement preuve de tolérance, c’est de respecter la dignité et les droits fondamentaux de tous ses étudiants. Ce serait d’ailleurs l’occasion de mettre en place un espace de prière et de recueillement multiconfessionnel, à la manière de ce qui a existé entre 1977 et 2016 dans… un des campus de l’ULB : Érasme. Sauf erreur, l’espace en question n’avait pas transformé ce campus en un “lieu de culte” ni n’en avait fait le théâtre d’une “mainmise religieuse”.

Dans ce énième épisode de focalisation sur l’islam et les musulmans, il convient de faire preuve de cohérence dans la réaffirmation d’une série de principes, comme la laïcité et le libre examen, et de ne pas confondre la lutte jadis légitime contre le pouvoir politique de l’Église catholique et une certaine lutte actuelle et illégitime contre l’exercice de libertés individuelles.