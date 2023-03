Danemark : une ferme verticale en plein essor "avec l'espoir que les terres agricoles soient reconverties à leur état d'origine"

En trois ans d'exploitation de la ferme verticale, l'entreprise a expérimenté différentes semences pour améliorer son rendement, en ajustant ce qu'elle cultive et les paramètres dans lesquels les plantes poussent.

Anders Riemann a constaté "qu'il est en fait beaucoup plus difficile de cultiver des plantes dans cet environnement que nous ne le pensions. Quand on cultive en laboratoire, c'est une toute autre histoire que quand on cultive dans une installation de production plus importante".

La collecte de données effectué sur place a cependant permis d'améliorer les processus : "Ce n'est qu'en analysant les données que nous savons quels niveaux de toxines se trouvent dans l'eau et quelles plantes nous pourrions associer pour qu'elles s'équilibrent et que l'eau ait la bonne valeur PH par exemple, c'est une découverte à laquelle nous n'avions jamais pensé au début".