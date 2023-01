Abréviation des mots danois "nordisk" (nordique) et "mad" (nourriture), le noma (avec "n" en minuscule) avait ouvert sur un quai du centre de Copenhague en 2003 avant de fermer en 2016 pour rouvrir deux ans plus tard dans un quartier légèrement plus excentré et arboré de la capitale danoise.

"En 2025, notre restaurant se transforme en un laboratoire géant", a-t-il expliqué.

"Une cuisine d'essai pionnière dédiée au travail d'innovation alimentaire et au développement de nouvelles saveurs."

Chantre de la fermentation, qui permet par exemple aux pommes de pin de devenir comestibles, René Redzepi, loué dans le monde de la gastronomie pour son inventivité, réussit toujours à rebattre les cartes. Pendant la pandémie, il avait transformé son restaurant en bar à vin et hamburger un mois durant à l'été 2020.