Danemark : début des négociations pour former un gouvernement

Après sa victoire serrée aux législatives, la Première ministre danoise sortante Mette Frederiksen a entamé les négociations en vue de former un nouveau gouvernement, dont l’élue sociale-démocrate espère prendre la tête. Même si elle est assurée d’une majorité d’un siège avec les autres partis de gauche, la dirigeante n’a pas renoncé à former un gouvernement élargi avec le centre, voire avec le centre droit.

"Les Danois ont envoyé un signal pour une collaboration large, et cela signifie que nous sommes obligés de faire des compromis", a plaidé Frederiksen en entamant les consultations avec les chefs de partis vendredi.

Le gouvernement en place depuis 2019 était jusqu’ici minoritaire et composé à 100% de ministres sociaux-démocrates, et devrait être élargi à d’autres partis, au moins à gauche. Les chances d’une alliance avec le centre et a fortiori avec la droite sont, elles, jugées faibles par les analystes.