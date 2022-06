Dancehall Station t'offre un concert exclusif de Spice à Bruxelles

Dancehall Station présente Spice, l a reine du Dancehall débarque à Bruxelles pour un showcase exclusif.

Spice sort ses premiers projets dès le début des années 2000. En 2004, elle collabore sur l'album de Jimmy Cliff, Black Magic sur le titre I Want I Do I Get et elle connait également le succès grâce au single Fight Over Man (2006).

C'est en 2008 que Spice collabore également avec l'artiste dancehall Vybz Kartel sur le titre Ramping Shop qui atteint la 76e place du Billboard Hot 1001.

Spice est fort demandé puisqu'elle collabore quelques mois plus tard avec l'artiste dancehall Gappy Ranks ou encore avec Missy Elliott mais aussi avec Mýa.

Les singles So Mi Like It, Like A Man et Conjugal Visit mettent tout le monde d'accord et atteignent un nombre de vues impressionnantes !

On a pu voir Spice il y a quelques années sur des scènes de festivals mais le rendez-vous du mercredi 29/06 au Proximus Lounge se doit d'être déjà noté dans ton agenda ! Un concert comme peu ont pu en vivre avec cet artiste hors du commun.

Music by Selecta Killa, Uman & Beba Storm.

Proximus Lounge: 51, Rue Stroobants - 1140 Bruxelles

Doors 20h - Showcase 23h