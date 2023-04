Dan San nous ouvre la porte du Grand Salon

"Sur ce disque, il y a vraiment un souci d'authenticité", affirme Jérôme Magnée. "Nous avions envie de revenir aux origines de notre amour pour la musique, à des albums essentiels de Nick Drake, Bob Dylan, Neil Young ou Simon & Garfunkel." Intitulé "Hard Days Are Gone", le premier single du nouvel album marche ainsi sur les traces des Beatles. "Je venais de regarder les sept heures de "Get Back", le documentaire sur les Beatles réalisé par Peter Jackson", poursuit le chanteur de Dan San. "Quelques jours plus tard, j'ai lu la biographie de Geoff Emerick, un ingé-son qui a travaillé avec les Beatles. Ce bouquin recèle d’anecdotes sur le groupe, mais aussi de références à leurs techniques d'enregistrement. J’ai composé "Hard Days Are Gone" dans la foulée, en essayant d’appliquer quelques techniques détaillées dans le bouquin, notamment sur la voix et la batterie." Si les références musicales s'ancrent au cœur d'un passé fantasmé, les nouveaux morceaux de Dan San partagent pourtant de nombreux points communs avec des artistes contemporains. La chanson "No One In The House", par exemple, évoque les échappées solitaires d'Erlend Øye (Kings of Convenience, The Whitest Boy Alive), là où "The Unknown" rappelle la puissance mélancolique d'un groupe comme Other Lives. Ailleurs, Dan San chouchoute des mélodies boisées avec un sens de la durabilité déjà homologué par Patrick Watson, Grizzly Bear, Midlake ou Villagers.