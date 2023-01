Dan San annonce son grand retour avec "Hard Days are Gone"

Dan San est un groupe de rock/folk indépendant belge originaire de Liège formé en 2005 par ses deux auteurs/compositeurs, Jérôme Magnée et Thomas Medard. Le groupe se produit d’abord en duo, trio puis quatuor et prend sa forme définitive en 2010 avec ses six membres.



Leur premier E.P. Pillow sort en 2010 sur le label JauneOrange et suscite un certain intérêt de la scène locale. Deux ans plus tard, ils sortent leur premier album Domino qui rencontre une plus large audience et place le groupe sur la scène indépendante européenne. La tournée traverse la Belgique ainsi que l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la France, l’Angleterre, le Pays de Galles et la Suisse.



En 2016, Dan San sort son deuxième album Shelter. Enregistré au studio la Frette à Paris et produit par Yann Arnaud (Syd Matters, Air, Phoenix…), le disque rencontre un succès critique et est distribué en Europe, au Canada, aux États-Unis et au Japon. Il s’ensuit une tournée de deux ans et plus de 100 concerts en Europe et au Canada. L’album remporte deux D6bels Music Awards.



Au cours de sa carrière, le groupe partage la scène avec The Franklin Electric, Beirut, Bat For Lashes, Syd Matters, An Pierlé, Absynthe Minded, Balthazar ou encore Andrew Birds.