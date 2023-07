Dan Reynolds d’Imagine Dragon remporte une médaille à un tournoi de jiu-jitsu

Oui oui, vous avez bien lu ! Quand le leader du groupe Imagine Dragon n’est pas en studio ou sur scène, il s’adonne à des activités plutôt inattendues. Durant son temps libre, Dan Reynorlds aime mettre des balayettes et des clés de bras à ses adversaires lors de tournois de jiu-jitsu.

Le chanteur de "Believer" a surpris ses fans en participant à un tournoi Master 2, qui est la tranche d’âge 36-40 ans, lors de l’événement Jiu-Jitsu World League Worlds 2023 au Pauley Pavilion de l’UCLA.

Mark Zuckerberg n’est donc plus la seule célébrité à détenir une médaille au jiu-jitsu. En effet, Dan Reynold a terminé troisième sur le podium et a remporté ce week-end une médaille de bronze. Il a gagné son premier match face à Rocky Bang, mais ensuite il a été battu par Tyree Saxton Jr, avant de remporter deux matchs consécutifs contre Kent Brower et Moises Lister.

Après la proposition d’Elon Musk à Mark Zuckerberg pour un octogone, est-ce au tour de Dan Reynolds de les rejoindre ?