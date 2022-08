Le Réveil de Tipik a fait sa grande rentrée ce lundi, en compagnie de Marco, Lara, François et, désormais, d'Audrey.

Du lundi au jeudi, on retrouve la chronique humour avec PE le mardi, Sérine le mercredi, Pierre Scheurette le jeudi et, dès ce lundi, Dan Gagnon, le plus Belge des humoristes québécois, qui a fait une entrée fracassante avec une chronique qui attaque l'actualité récente au lance-flammes.