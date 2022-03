Damso, Stromae, Roméo Elvis… Quand les artistes belges tournaient des clips à Kiev

Et ce n’est pas le seul. Vous vous souvenez du clip iconique de Stromae et Orelsan ? Le clip de "La pluie" a aussi été en partie tourné à Kiev. Une ville aux décors tellement dingues que Stromae y est retourné il y a quelques mois encore pour son clip "Santé". "Tout a été tourné là-bas", précise Jason Felstead. Il faut imaginer, 3 jours complets de tournage et des équipes d’une cinquantaine de personnes sur le plateau.

Pour la société Hamlet, la ville de Kiev et les équipes sur place étaient une valeur sûre. "On tournait là-bas environ 5-5 films, clips ou publicités par an. Encore deux mois avant la guerre, je faisais une demande de prix, quand c’était le début des tensions", explique Jason Felstead.

D’ailleurs, le pote de Stromae, le caenais Orelsan était aussi un habitué de la capitale ukrainienne pour tourner ses clips. Le pont du fameux clip de "Basique" qu’il dévale en plan-séquence est le pont Podilskyi au cœur de la capitale. Il fallait un espace assez long pour pouvoir tourner la séquence et peu d’endroits pouvaient permettre ce plan avec une longue piste comme celle-ci, comme l’expliquait le site Fantrippers. A l’époque du tournage, il était encore en construction. Et comme l’expliquait Orelsan, "tout ce que vous avez vu a été filmé à Kiev. L’endroit est incroyable, comme on le voit, il y a une sorte de grand fleuve et puis une grande forêt au milieu de la ville. C’est assez ouf. Et l’idée de ce pont c’est parce qu’on voulait aussi qu’il y ait de grandes structures derrière pour donner une sorte de ligne graphique".