Damso met sa carrière en pause pour mener enfin le projet dont il rêvait

C’est déjà la rentrée. Avec elle, la saison des festivals touche à sa fin. Dimanche, Damso donnait son dernier concert de l’été au V and B Fest' à Château-Gontier sur Mayenne, en France. Avant de quitter la scène, le rappeur a lâché une bombe : il a annoncé qu’il faisait une pause dans sa carrière.

Et comme le rapporte le HuffPost, Damso compte bien profiter de cette coupure. "Je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Je pars en camping-car, merci beaucoup et on se capte en 2025", peut-on l’entendre dire dans un extrait vidéo. Il a ensuite voulu gâter ses fans en leur donnant sa Rolex ainsi qu’une chaine.