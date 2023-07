Damso fait monter un invité très spécial pour son show royal à Dour

C’est bien connu, si Damso s’est imposé ces dernières années comme l’un des piliers du rap francophone mainstream, il ne faut pas oublier de quel bois il est fait : ébène, sombre, cru et… sale. Alors que résonne une intro triomphante faite de cuivres et percussions, celui qu’on surnomme allègrement de roi des Belges monte sur scène face à une plaine comble, déjà initiée à son art affuté, et visiblement prête à en découdre. Ça tombe bien, lui aussi.

En ouvrant les hostilités sur "Nwaar is the new Black " et "Periscope" : ses intentions sont claires. Faire du sale, et le faire bien. Les fans de la première heure sont ravi•e•s, l’effusion devant la scène est totale dès les premiers titres. Un rap direct et franc, baptisé nwaar par l’artiste, en clin d’oeil à la patrie, et qui trouve toute sa place dans le nouveau set estival de Damso, succession de cartouches imparables et éminemment galvanisantes, aux textes mordants et corrosifs.

Tout comme lors de son passage aux Ardentes un an plus tôt, le rappeur est seul en scène, se suffisant largement a lui même, au milieu d’un dispositif minimaliste. Sa scénographie préfère projeter les visages de son public sur les écrans géants plutôt que de miser sur des structures audacieuses ou toute autre extravagance scénique — à l’exception d’un lance-flammes façon Mad Max sur son morceau " Coeur de Ice " partagé avec Zola, qui assure sans mal un pur moment d’embrasement à Dour. Petit effort sur le jeu de drone également, survolant la scène au plus près de l’artiste pour un rendu immersif léché à l’écran.