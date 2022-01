Damso et ses énigmes, ou comment entretenir la curiosité de ses fans

Damso vient de modifier ses photos de profil et annonce une date assez lointaine: le 30 mai 2025. Un énieme coup de com' entouré de mystère qui agite la toile et fait travailler l'imagination des fans du rappeur.

Il suffit de regarder son feed Instagram pour s'en rendre compte : Damso n'a jamais été très bavard quand il s'agit de communiquer des infos à ses followers. Cette part de mystère fait partie du personnage : le Dems a toujours pris plaisir à l'entretenir en semant régulièrement des indices sur ses futurs projets, sans jamais les dévoiler réellement avant leur sortie.

Mystérieuse date

Et c'est un nouvel indice qui vient d'apparaître sur ses réseaux. Sa nouvelle photo de profil est une date inscrite sur fond noir : le 30 mai 2025. Avec une simple date, sans autre détail, le rappeur bruxellois suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram parvient à enflammer Twitter. Les questions sont nombreuses : pourquoi cette date ? Pourquoi l'annoncer maintenant alors que c'est dans plus de trois ans ? Que se passera-t-il ce jour-là ? Il n'en faut pas plus pour que certains twittos y aillent de leur propre théorie pour décoder la communication de Damso.

Parmi les suppositions qui circulent, la plus répandue reste celle d'un nouvel album, la date annoncée étant un vendredi, jour habituel des sorties musicales. Mais difficile d'en être certain. Tout d'abord parce que, comme il l'a déclaré dans l'interview qu'il a donnée à Tarmac à la sortie de QALF, son projet était de s'acheter un camping car, créer un studio dedans, "et salut les mecs!". Aurait-il changé d'avis, un peu plus d'un an après ?