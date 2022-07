Dampicourt : retour de l’évènement en plein air, le MPA festival

Pour cet événement, le club des jeunes va appliquer de nouvelles mesures de sécurité. Les organisateurs ne veulent plus revivre les agissements suspects qu’ils ont connus lors de leur dernière soirée le 30 avril dernier. Une dizaine de jeunes filles avaient alors porté plainte pour suspicion d’administration de drogue via des seringues. Plusieurs victimes, s’étant senties mal, disaient avoir remarqué une trace de piqûre le lendemain de la soirée.

" On n’a pas pris ça à la légère. On a directement eu des discussions avec la police et la commune pour tenter de comprendre, et de réagir au plus vite, c’est pourquoi on a pris ces mesures ", explique Arnaud Bergmann, Responsable communication pour l’ASBL CDJ Dampicourt

Parmi les nouvelles mesures, l’événement sera notamment interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans, une palpation minutieuse sera effectuée à l’entrée, les participants seront obligés de vider leurs poches et leurs sacs.

Des stands de prévention seront mis en place concernant la drogue, l’alcool et la santé sexuelle.

Enfin, les policiers de la zone de Gaume surveilleront le site et les environs de manière accrue afin que tout se passe bien.

Infos : www.mpadampicourt.be