Damon Albarn de Blur travaille à un nouvel opéra

Blur a joué son concert très attendu à Wembley le week-end dernier.

Damon Albarn a aussi fait part de son opinion à propos des "groupes à guitares", estimant que le son est devenu "sans intérêt" depuis le boom de popularité des Arctic Monkeys. Cependant, le leader de Blur souligne également qu’il pense qu’il y a un regain d’excitation pour ces groupes, et fait l’éloge d’une poignée d’artistes qui, selon lui, ont "un énorme potentiel".

"J’aime beaucoup le groupe Wu-Lu, il a l’air vraiment cool. "Ensuite, il y a des groupes comme Yard Act qui semblent s’améliorer de plus en plus. Évidemment, ils ne sont pas nouveaux, mais je les vois toujours comme des groupes émergents, comme les Sleaford Mods, brillants. Il y a beaucoup de groupes géniaux. "

Le bassiste de Blur, Alex James, lui, a partagé une vidéo de lui jouant "Vindaloo" au stade de Wembley avant le concert de Blur. La chanson de football de 1998 a été coécrite par James, l'acteur Keith Allen et le bassiste Guy Pratt. Le titre a été le premier single du groupe Fat Les (Alex James, l'acteur Keith Allen et l'artiste Damien Hirst) et a été enregistré à l'occasion de la Coupe du monde de football en 1998. C’était donc le moment ou jamais et surtout l’endroit parfait pour l’interpréter.