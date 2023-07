Damon Albarn de Blur donne son avis sur Arctic Monkeys

Damon Albarn a fait part de son opinion à propos des "groupes à guitares", estimant que le son est devenu "sans intérêt" depuis le boom de popularité des Arctic Monkeys.

Cependant, le leader de Blur souligne également qu’il pense qu’il y a un regain d’excitation pour ces groupes, et fait l’éloge d’une poignée d’artistes qui, selon lui, ont "un énorme potentiel".

C’est dans le cadre du podcast Broken Record, qu’il a expliqué : " j’ai l’impression qu’il y a un peu plus d’excitation autour du son de guitare, ce qui ne peut pas être une mauvaise chose parce que c’est devenu tellement stérile. Pour moi, le dernier grand groupe de guitare est Arctic Monkeys et je ne sais pas vraiment s’il y a eu quelque chose d’aussi bon depuis. "

"Mais aujourd’hui, il y a des groupes qui ont un énorme potentiel. La musique avec des guitares puissantes s’est vraiment dissoute puis reconstituée sous une forme différente. On assiste à de nouvelles mutations fantastiques du génie de la guitare".

Il poursuit en faisant l’éloge des groupes de guitare qui, selon lui, inspirent cette nouvelle vague : "J’aime beaucoup le groupe Wu-Lu, il a l’air vraiment cool. Il y en a un que j’ai découvert quelque part dans la campagne américaine, mais je ne me souviens pas de son nom. "

"Ensuite, il y a des groupes comme Yard Act qui semblent s’améliorer de plus en plus. Évidemment, ils ne sont pas nouveaux, mais je les vois toujours comme des groupes émergents, comme les Sleaford Mods, brillants. Il y a beaucoup de groupes géniaux. " " Le son est à nouveau apporté aux paroles, plus comme dans cette merde de rock générique – je déteste ça, j’aime les poètes et les guitares".