Damon Albarn (Blur) offre un moment suspendu lors d’une émission chez Jimmy Kimmel

C’est un très beau moment auquel le public de l’émission Jimmy Kimmel Live ! a pu assister. Dans la vidéo ci-dessous, on voit le chanteur de Blur et Gorillaz au piano accompagné d’une section cordes et d’un fond affichant de superbes images de l’Islande sur le titre "Royal Morning Blue".

Ce single est issu du nouvel album studio de Damon Albarn, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows et a donc été inspiré par les paysages magnifiques de l’Islande, là où Damon Albarn a écrit ce LP.