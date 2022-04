" Damoiselles et Damoiseaux, bienvenue au Cabaret Mademoiselle ! "

Comme le reste des secteurs Horeca et culturel, le Cabaret Mademoiselle a dû se réinventer pour survivre à la crise sanitaire. En plus de spectacles enregistrés (" le Crazy Cozy Cabaret "), l’équipe a développé au grand jour sa " Summer School " avec des lectures de contes pour les enfants (6-12 ans), des ateliers de déconstruction sur le genre pour les adolescents (14-19 ans), des initiations à l’effeuillage ou encore des démonstrations de maquillage drag pour les jeunes adultes. "A travers ces activités, nous essayons de sortir de notre activité principale de divertissement. Nous délivrons certes des messages de sensibilisation sur scène habituellement, mais ces messages sont alors inaccessibles à des individus qui en ont besoin dans leur construction personnelle. C’est donc dépasser la notion de divertissement pour parler des réalités de la communauté LGBTQIA + * " explique La Veuve, cofondatrice du cabaret et animatrice de ces ateliers.

S’adresser à un plus jeune public n’a pas été un choix anodin pour La Veuve, Mademoiselle Boop et leurs artistes. "A ces âges-là, nous avons très peu accès à des informations. L’école ne nous apprend pas les notions de genre, ne nous aide pas à bien les comprendre, à les déconstruire, à se les approprier. Dans les classes, on ne parle pas d’homophobie, des violences physiques et verbales ou comment vivre avec le regard de l’autre. Les jeunes doivent l’apprendre eux-mêmes via les réseaux sociaux, les livres, les rencontres. En tant qu’artistes LGBTQIA +, je pense que nous avons alors un véritable rôle social en donnant des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs " précise La Veuve.

Les activités permettent ainsi d’aborder des thématiques larges et variées comme l’identité de genre, l’amour, l’acceptation de soi, l’homophobie et les discriminations, l’histoire de la communauté LGBTQIA +, le rôle de la Belgian Pride.**" Nous essayons d’apporter un maximum d’outils et de références pour que chacun puisse y trouver ce dont il a besoin. Guider, conseiller, échanger… c’est vraiment des moments de partage par les contes, par des jeux ou des ateliers participatifs " détaille la Veuve.

*LGBTQIA + : L pour Lesbienne, G pour Gay, B pour Bi, T pour Trans, Q pour Queer, I pour Intersexe, A pour Asexuel, + pour tous les autres qui ne se reconnaissent pas dans ces lettres.

**Belgian Pride : la Pride est la marche des Fiertés qui se tient à Bruxelles une fois par an – généralement en mai. Les associations LGBTQIA +, les militants et les citoyens défilent dans les rues pour marquer leur soutien à la communauté LGBTQIA + et défendre ses droits.