"Damn, dis-moi" de Christine & The Queens nous emmène dans un climat moite et sexe...

" Damn, dis-moi " de Christine & The Queens, c’est le fameux titre qui annonce le deuxième album de Christine & The Queen, qui sort le 21 septembre.

Christine & The Queen ne s’appelle d'ailleurs plus Christine mais Chris puisqu’elle a décidé d’assumer son identité fluide, au-delà du binarisme féminin-masculin. Dans un autoportrait livré à la revue " Egoïste ", Chris écrivait : " Non, je ne compte pas vous rendre la tâche plus facile avec des définitions qui inciteraient à la paresse. "

Et bien avec le texte de " Damn, dis-moi ", elle pond des paroles qui ont tenu parole : elle ne nous facilite pas la tâche. C’est simple : on ne comprend rien.

Analyser une chanson de Christine & The Queens, c’est comme faire du cardio – courir sur un tapis – on croit qu’on avance mais on ne va nulle part…

Après l’avoir analysée sous toutes les coutures, voilà l’analyse qu’en fait Sébastien Ministru… une chanson assez salace selon lui…

" Je me fais la nique. Les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique. C’est la salaison. Quand ils loadent leur bras, elles rient de bonté. Tic, tic et tac – ça semble écrit sur le papier. " Y’a déjà beaucoup d’idées en un seul couplet, mais c’est un peu confus…

Faire la nique : c’est faire la grimace, se moquer… On peut aussi entendre " nique " de " niquer " - comme pour annoncer qu’on va nous emmener dans un truc moite et sexe. Et d’ailleurs, ne tournons pas autour du pot de transpiration : " Je me fais la nique. Les mains dans le blouson " peut laisser entendre qu’on est dans un geste de caresse à ça de la masturbation.

" Tout mon corps me pique "… hé oui, l’excitation, ça électrise le corps – en tout cas ça met du sel sur la peau.

" C’est la salaison " : la salaison, c’est l’opération de saler, mais les salaisons – c’est aussi de la viande (appétissante) - ce sont aussi les produits obtenus de la chasse et de la pêche… Aller à la chasse, aller à la pêche, pour nous pauvres humains que nous sommes, ça s’appelle draguer… " Damn, dis-moi " est une chanson sur la drague… Et même la drague hyper-contemporaine : " tic tic et tac, ça semble écrit sur le papier " : ça semble, mais ce n’est pas écrit sur du papier puisque " tic tic et tac " renvoie au bruit des touches sur le clavier quand on tape sur le clavier… "

" Quand ils loadent leur bras " : loader, ça veut dire télécharger des images de bras… Le bras qui semble écrit comme sur le papier, ça peut être des images de bras tatoués, mais ça peut être aussi une façon détournée de parler d’image de sexe d’homme. Exactement comme sur Grindr ou Tinder où l’on télécharge notre corps fragmenté – partie d’anatomie par partie d’anatomie…

" Ma tristesse infectera ma mâchoire " La tristesse comme une infection. Comme une maladie qui touche la mâchoire et dont le premier symptôme est le tirage de gueule.

Pourquoi Chris est triste dans ce plan drague ? Parce que : " Plus je convoite et moins je suis belle à voir. " C’est donc difficile, ce truc qui consiste à attraper l’autre et à le combler… La preuve par Chris : " C’est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Tape, tape, t’appuie au hasard pour la faire jouir "… Mais quel désespoir de taper n’importe où pour essayer de taper dans le mille… Quelle maladresse… Mais pour avoir l’autre, qu’est-ce qu’on ne ferait pas, y compris n’importe quoi ?

" Que faire de l’énergie que j’perds. Quand j’te veux " : Vouloir quelqu’un, c’est fatiguant et exténuant… ça vous fait perdre de l’énergie… Il faut vraiment le vouloir…

" Damn, dis-moi " est une ode à l’athlétisme de la séduction (le cœur qui est un muscle), doublée d’un autoportrait de la chanteuse qui raconte les effets pervers de la célébrité puisqu’elle ne sait plus si on veut d’elle parce qu’elle est sexy ou parce que sa célébrité l’est plus qu’elle. Et elle le dit dans la chanson : " Je suis allée noyer ma fame puisque c’est elle qui t’a plu " : " Fame ", c’est un anglicisme pour " célébrité ". C’est une chanson d’exaspération sur les fausses promesses et sur la pratique des stars-fucker (ceux qui aiment coucher avec les gens connus)…

" Revenue au matin pleine de sueur. Mon corps menti. Entre les bras du passeur. Accroupie, laisse toute la meute rager. T’es qui pour me traiter, toi ? " Pour "me traiter " c’est-à-dire pour " me maltraiter "… À travers toutes ces contorsions de sens - et de non-sens et de double sens – " Damn, dis-moi " est la confession-confusion d’une fille qui voudrait être autre chose mais que l’on prend pour quelqu’un d’autre – bref, c’est l’acte de naissance du nouvel avatar de Christine & The Queens !

Écoutez " Damn, dis-moi " de Christine & The Queens :