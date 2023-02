Interrogé à propos de ses relations avec les autres acheteurs, Damien Tison admet par ailleurs que les enchères peuvent parfois générer des conflits entre lui et ses collègues.

"Sur le plateau, on fait abstraction des amitiés parce que c’est pour les enchères qu’on est là, il n’y a pas de cadeau entre nous. Il peut y avoir des petites tensions parce qu’on a tous envie d’avoir l’objet" rapporte-t-il.

Ces désaccords, toutefois, ne perdurent jamais bien longtemps. "Une fois la belle bataille chargée d’intensité terminée, on passe à autre chose et on reste copains" rassure l’antiquaire.

Pour Damien Tison, le bilan de "Affaire conclue" reste donc positif. Il se réjouit d’avoir pu mettre son métier sur le devant de la scène et de susciter de nouvelles vocations chez les jeunes à travers l’émission.