Damien Marcq héros carolo porté en exemple par Felice Mazzu : "Les personnes honnêtes et respectueuses sont toujours récompensées"

Damien Marcq a fait exploser le Mambourg de joie samedi soir en délivrant le Sporting de Charleroi à la 96e minute pour inscrire le but du 3-2 définitif en faveur des Zèbres, victorieux face à Zulte Waregem. Tout un symbole pour le taulier de la défense carolo, indéboulonnable (14 titularisations en 15 matches) depuis que Felice Mazzu s’est installé sur le banc hennuyer.

"Son but est stratosphérique", s’est emporté le coach carolo, dithyrambique à propos de son joueur au micro d’Eleven Sports. "Je lui ai dit à la fin du match : les bonnes personnes, les personnes honnêtes et respectueuses sont toujours récompensées. Le gars a 34 ans et donne sa vie à l’entraînement", a réagi Mazzu, citant Marcq en exemple.

"Les étoiles du football sont avec moi dans cette deuxième partie de saison donc j’en profite", a commenté pour sa part Damien Marcq qui n’avait accumulé que 63 minutes de jeu avant Noël en championnat.

"On a fait preuve de mental et d’abnégation", a souligné le Français. "On ne lâche rien et c’est à l’image du groupe ces dernières semaines. C’est en train de tourner mais on n’a encore rien en main. Ce qu’on fait, c’est bien mais ce n’est pas assez", a-t-il ajouté alors que Charleroi occupe provisoirement la 8e place de Pro League avec 47 points.

"Si on veut figurer dans le Top-8 à la fin de la phase classique, on doit jouer ces derniers matches comme des finales", a martelé Felice Mazzu, content de cette victoire mais insatisfait de certains passages du match.

"On a réalisé une première demi-heure catastrophique. On a également mal géré notre avance après le 2-1. On s’est retrouvé en infériorité numérique derrière alors qu’on menait au score. On doit faire mieux sur la qualité footballistique."

Heureusement pour Mazzu et son staff, le Sporting de Charleroi a pu s’appuyer sur la "résilience et la force mentale du groupe". "Cela doit faire la différence sur cette fin de phase classique", a insisté le coach carolo.