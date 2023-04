Damien Marcq délivre Charleroi dans les dernières secondes face à Zulte Waregem (3-2)

Le Sporting de Charleroi peut remercier Damien Marcq ! Le défenseur de 34 ans a enfilé sa cape de super-héros pour offrir une victoire importantissime aux Carolos face à Zulte Waregem (3-2) ce dimanche, à l’occasion de la 32e journée de Pro League.

Dans le premier quart d’heure, le Essevee multiplie les occasions sans parvenir à tromper la vigilance de Koffi. Zulte profite finalement du non-match du Sporting pour prendre l’avantage via Ndour peu avant la demi-heure de jeu (0-1, 27'). Dans la foulée, l’attaquant sénégalais passe tout proche de planter un doublé… mais sa tentative file de peu à côté. Cette nouvelle occasion provoque, à juste titre, la colère de Felice Mazzu.

Il faut attendre la deuxième période pour assister à une réaction des Zèbres. À la suite d’un cafouillage dans le rectangle de Zulte Waregem, Bayo, à la bonne place, pousse la balle au fond et remet les deux équipes à égalité (1-1, 66'). Moins de dix minutes plus tard, Ilaimaharitra lance parfaitement Mbenza dans le dos de la défense. L’ancien joueur du Standard se présente alors devant Bostyn et le crucifie sans se poser de question (2-1, 74').

Charleroi a-t-il fait le plus dur ? Et bien non… à 10 minutes du terme, Fadera sort de sa boîte et refroidit les supporters carolos. Un partage face à la plus mauvaise défense de l’élite est évidemment inenvisageable pour les locaux qui poussent en fin de partie.

À la 96', alors que Bayo frappe sur la barre quelques minutes plus tôt, Marcq déclenche une magnifique frappe du gauche qui termine dans la lucarne de Bostyn. Un but inespéré qui permet à Charleroi d'intégrer le top 8 au nez et à la barbe d’Anderlecht qui affronte Westerlo dimanche.