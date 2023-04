Damien Marcq (Charleroi) sur le Gril : "Avec Felice Mazzù, on avait le niveau pour jouer les Play-Offs 1"

PAPIER 2 : PIERRE PALMADE. (Son visage s’assombrit) " C'est vraiment une histoire qui m'a touché comme père de famille : je me suis mis totalement du côté des victimes. Pierre Palmade, je ne vais pas dire qu'il mérite ce qui lui arrive, ce n’est pas la question, mais je me suis vraiment vu dans cette voiture : ma vie aurait été fichue… C’est gravissime. C’est aussi le problème des personnes publiques, elles paient plus cher que les autres : j’ai lu que parce que c’était Palmade, cette affaire avait fait 20.000 articles en trois jours dans les journaux français ! Quand on est une célébrité de la jet-set parisienne, forcément on prend plus… (Pause) C’est à nouveau la logique des réseaux sociaux : durant des semaines, on n’a parlé que de Pierre Palmade… puis du jour au lendemain, on est passé à autre chose ! Tout est devenu médiatique. Et oui : si j’avais été footballeur pro dans les années 80, j’aurais eu plus de liberté, et ma carrière aurait été plus tranquille… "

PAPIER 3 : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE. " Avec mon épouse, on essaie d’inculquer à nos enfants les bons gestes : ils sont encore petits (NDLA : 5 et 6 ans) mais c’est leur futur et c’est eux qui en profiteront… ou en paieront le prix (sic). Quand vous voyez cette ferme au Texas qui brûle avec 15.000 vaches, ou cet entrepôt en Chine bâti pour 25.000 porcs, on est dans un engrenage totalement fou… Les footeux sont toujours présentés comme vivant dans leur bulle. On gagne bien notre vie, on n'est pas à plaindre, c'est vrai, mais on n’a pas le rythme de vie de Neymar ou Messi. Eux prennent peut-être le jet privé quinze fois par mois (sic) mais moi, je pars en vacances deux fois par an. Les choses changent, il faut relativiser : des joueurs de l'Equipe de France reversent une partie de leurs primes à des associations. Auparavant, cela ne se savait pas ; aujourd’hui, grâce justement aux réseaux, on le sait. Je suis les infos, je suis abonné au Huffington Post : j’ai pas mal suivi le débat sur les retraites en France… Il faut préparer l’avenir (clin d’œil) même si, après ma carrière, on va sans doute rester en Belgique car mon épouse est d’ici, et sa famille aussi. Ça fait déjà 10 ans que je joue en Belgique, je vais d’ailleurs demander la double nationalité ! Quand je retourne à Boulogne-sur-Mer, dans ma famille, on me dit que j’ai l’accent belge aujourd’hui ! (clin d’œil) Je suis un ch’ti, je croise beaucoup de Belges en Côte d’Opale et nos mentalités se ressemblent. On est des gentils… surtout en Wallonie (clin d’œil). J’apprécie le style de vie en Belgique et les distances sont telles qu’on va très vite d’une ville à l’autre. "