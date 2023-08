Damien Marcq après la défaite de Charleroi à Anderlecht : "On a manqué de maturité et d’efficacité"

Les Zèbres se sont inclinés ce dimanche soir, dans le duel des Sportings face à Anderlecht (2-1). Après 5 journées, le bilan des Carolos est décevant avec 3 points sur 15. Et pourtant Charleroi a montré de belles choses depuis le début de saison.

Sur le terrain la bande à Mazzu produit de belles séquences, mais au final les Zèbres comptent 2 défaites et 3 partages. Damien Marcq, le milieu de terrain de 34, a tenté d’expliquer ce début de saison en demi-teinte, au micro d’Erik Libois : "On a manqué d’un peu de maturité. Le métier va rentrer, doit rentrer. On attend toujours cette première victoire qui nous fait défaut. Ça se joue sur des détails, mais c’est le haut niveau qui veut cela".

Ce manque de maturité s’ajoute à un manque de lucidité en zone de conclusion. Du coup la pression est de plus en plus forte sur les épaules de Youssouph Badji : "Le poste d’attaquant est le plus compliqué dans le football. Cela marche beaucoup à la confiance. On a vu Youss pas mal s’énerver au fur et à mesure du match, après avoir raté ses occasions. Forcément il y a de la frustration et ensuite un manque de lucidité. Il faut continuer. On a produit un beau match dans la continuité de nos rencontres face au Standard et à Genk. On doit continuer, pour aller chercher une victoire face à Saint-Trond la semaine prochaine", poursuit Damien Marcq.