Damien De Dobbeleer est dans Salut les copions pour "La guerre des boutons (made in Belgium)" !

En direct et en studio en ce 15 juillet, non pas un, mais 3 élèves du jour :

DAMIEN DE DOBBELEER, producteur et metteur en scène de "La guerre des boutons (made in Belgium)"

Léontine Clerbois,13 ans, comédienne

Stanley Dupic, 12 ans, comédien

La Guerre des Boutons Made in Belgium est le prochain événement théâtral de cet été. Il s’agit de l'adaptation du célèbre roman de Louis Pergaud. À l'origine, cette histoire oppose 2 groupes d'enfants de villages voisins qui se livrent une guerre pittoresque ; à la fois captivante et drôle. Le choix majeur de l'adaptation Made in Belgium est de déplacer l'intrigue à la frontière linguistique, afin d'élargir le propos originel à l'actualité et l'histoire de la Belgique. D'un côté, un village wallon, de l'autre, un village flamand...