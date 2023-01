Damien Chazelle : "Le vieux Hollywood était beaucoup plus débauché que l’image glam que j’avais en tête !"

Grandeur et décadence de Hollywood lors de l’avènement du cinéma parlant : le sujet n’est pas neuf. Il est au cœur d’un classique, "Singin’in the rain" – que Chazelle va volontiers citer dans "Babylon" – et d’un film plus récent, "The artist". Comment, dès lors, sortir ici des sentiers battus, d’un sentiment de "déjà-vu" ?

Damien Chazelle s’est imposé comme un cinéaste surdoué, on se souvient de ses deux films musicaux exceptionnels – "Whiplash" et "La La Land". Dans "Babylon", il va montrer la démesure, le sordide côtoyant le sublime, et la folie le talent.