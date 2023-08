Damiano Martinuzzi quitte son poste de coach élite de Judo Vlaanderen

Damiano Martinuzzi a annoncé dimanche soir, au terme du Masters de judo à Budapest, qu’il quitterait ses fonctions de coach élite au sein de Judo Vlaanderen à partir du mois de septembre 2023. Le Carolo, 43 ans, a décidé de relever un nouveau défi, au sein de la section judo du Paris-Saint-Germain, club professionnel fondé en 2017, a pu apprendre Belga à bonne source.

"C’est avec un cœur lourd mais passionné que je vous annonce que je quitte mes fonctions à Judo Vlaanderen à partir de septembre 2023", a-t-il ainsi confié sur son compte Instagram. "J’ai tout donné, ma priorité. Une opportunité très inspirante et très intéressante en termes de challenge s’est présentée et il était impossible de l’ignorer… La vie nous amène parfois à faire des choix… aussi difficile et déchirant que cela soit pour moi ! Nous avons partagé tant de moments sportifs et humains… Je ne l’avais pas prévu ni organisé de cette façon, je pensais rester en Belgique pour le reste de ma carrière, mais tout est arrivé ces dernières semaines. Je continue mon travail à 200%, jusqu’au bout, mon investissement et ma motivation sont immenses et inchangés."

Actif au sein de Judo Vlaanderen depuis janvier 2019, Damiano Martinuzzi en a aussi profité pour remercier chacun des judokas avec qui il a travaillé. À commencer par Toma Nikiforov, son poulain, qu’il avait suivi dans la foulée du passage de ce dernier côté flamand. Mais aussi Matthias Casse, vainqueur samedi à Budapest en -81 kg, Mina Libeer, absente sur blessure, Amber Ryheul et Karel Foubert. Ainsi que tous les membres de la Fédération et de Judo Vlaanderen. "Merci de votre confiance, de vos efforts et de votre coopération", a-t-il encore écrit. "J’ai eu beaucoup de chance de partager ces moments avec vous. Vous m’avez tellement donné. […] Vous êtes tous devenus les athlètes qu’un coach rêve d’avoir. Je vous souhaite la meilleure carrière sportive et les plus belles médailles que vous puissiez aspirer. […] À bientôt, sur ou autour des tatamis… ou ailleurs."