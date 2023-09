Damiano de Måneskin reprend "Formidable" de Stromae pendant un concert à Nancy

Les 21.000 fans présents lors du concert de Måneskin à Nancy, ont eu droit à une superbe surprise. Le chanteur du groupe italien, Damiano, a repris a cappella le titre iconique de Stromae, "Formidable" (encore une preuve de cet "effet Stromae" dont on vous parle dans notre podcast). Il semblerait que les gagnants de l’Eurovision 2021 aiment tout particulièrement offrir des reprises à leur public. En effet, il y a quelques jours, c’était un titre de Blur, "Girls and Boys", que le groupe reprenait. On vous partage la vidéo de ce moment suspendu :