Damia, tragédienne à la voix chaude, chante la "femme de marin" abandonnée, trompée et meurtrie

Et puis la figure de la mer évoque aussi l’image érotique, le marin fait corps avec elle, lui-même en fascination pour cet élément dans lequel on plonge et qu’on n’arrive jamais à connaître totalement, ni à maîtriser.

La femme de marin est également contrainte d’être trompée avec une autre, une déesse de la nature qui dépasse sa propre force vitale à elle.