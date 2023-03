« Dalva », un superbe film belge sur le thème très sensible de l’inceste et ses conséquences

Dalva n’a encore que 12 ans, mais elle s’habille, se maquille et se comporte comme une femme. Un soir, la police débarque chez elle et la retire brusquement du domicile paternel. Pour elle, c’est d’abord un cruel sentiment d’injustice qui domine. Mais, peu à peu, Dalva va apprendre à sortir de son déni et tenter de renouer avec sa part d’enfance…