Dalva, premier long métrage d’Emmanuelle Nicot: "le déni je l'ai rencontré chez tous les enfants placés"

"Dalva", le premier long métrage de la réalisatrice belge Emmanuelle Nicot avait obtenu trois récompenses au dernier FIFF :

le Prix de la meilleure interprétation pour Fanta Guerassy, l’une des actrices principales, le Prix découverte et le Prix du jury junior.

Dalva est une jeune ado de 12 ans. Elle vit seule avec son père, et ce dernier la considère comme son épouse. En l’absence d’une maman Dalva a pris la place de la femme dans le couple. Elle s’habille et se maquille comme une adulte, elle est abusée, mais elle est dans le déni.

Le film commence de manière violente, avec l’intervention de la police, qui vient arracher Dalva à cette relation, pour la placer dans un foyer et mettre son père en détention. Elle se débat et considère les policiers comme des bourreaux et des ennemis qui n’ont rien compris à sa vie.

Rencontre avec Emmanuelle Nicot…

"Dalva", premier long métrage de la réalisatrice belge Emmanuelle Nicot, avec Zelda Samson dans le rôle de Dalva et Sandrine Blancke dans celui de la maman