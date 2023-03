"Dalva" d’Emmanuelle Nicot : "Je voulais raconter une histoire de reconstruction"

Dalva est votre premier long-métrage. Un mot sur votre parcours, vos envies de cinéma ?

Je suis née à Sedan, dans les Ardennes, et à la base dans ma famille, on n’allait jamais au cinéma. Mais une fois par an, il y avait ce festival, "Les Enfants du Cinéma" à Charleville-Mézières, avec des films où les enfants sont les héros. Alors une semaine par an, mes parents nous emmenaient tous les soirs là-bas, et j’ai vu des films qui m’ont éblouie. Mon premier bouleversement c’était Le tombeau des lucioles : je n’ai pas dormi de la nuit ! A ma sœur de Catherine Breillat ou Después de Lucia de Michel Franco sont des films qui ont marqué mon adolescence. Ma passion du cinéma est arrivée via une amie cinéphile, qui m’a éveillée à ça. C’était une période nébuleuse de ma vie, et ça a été comme une porte qui s’ouvrait, pour renaître. C’est comme ça que je me suis lancée, vers 23 ans. J’ai commencé par une option cinéma dans ma fac de lettres à Reims. Pour la première fois, j’ai eu des bonnes notes (rires). Ensuite j’ai fait une licence de cinéma à Lille, où j’ai tourné mes premiers courts-métrages avec une caméra prêtée… Puis j’ai eu vraiment envie de pratiquer, et je me suis inscrite à l’IAD à Louvain, où j’ai passé 5 ans. Je suis sortie en 2012 avec mon court métrage ‘RAE’.

C’était merveilleux de faire ce film avec autant d’amour autour de moi



Qu’est-ce qui a été le plus difficile, et le plus agréable, dans la création de Dalva ?

Je ne sais pas si c’est la réponse la plus intéressante, mais c’est la vérité : j’ai fait mon premier bébé et mon premier film en même temps. Le plus difficile, c’était d’aller au front tous les matins, alors qu’à côté j’avais un enfant de 5 mois que je continuais à allaiter, et qui se réveillait six fois par nuit. Niveau fatigue, c’était intense (rire). Mais en même temps, je suis immensément heureuse de la manière dont ça s’est mis. J’étais tout le temps sur un fil de funambule, mais je me suis sentie très bien dessus. C’était très dur, mais cet équilibre s’est imposé à moi. Le plus facile ? Faire ce film accompagnée de mes meilleures amies : ma cheffe opératrice Caroline Guimbal, et ma scripte Agathe Hervieu, avec qui j’ai énormément grandi et appris, ainsi que mes productrices Julie Esparbes et Delphine Schmit. Et même tout le reste de l’équipe, que je ne connaissais pas à la base. C’était merveilleux de faire ce film avec autant d’amour autour de moi.

Dalva d’Emmanuelle Nicot. Avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy… En salles dès le 22 mars.